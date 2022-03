Die jetzt neu bepflanzte und hergerichtete Grabstätte wurde am 14. September 1873 eingeweiht. Sie stammt von Bildhauer Karl Lehmann und erinnert an den deutsch-französischen Krieg von 1870/71.

Dieser Krieg wurde von Frankreichs Regenten Napoleon III. gegen Preußen erklärt. Dem blutigen Waffengang folgten die Gründung des Deutschen Reiches im Spiegelsaal zu Versailles und die Annexion von Elsass-Lothringen ans Kaiserreich. Um einen Bezug zur aktuellen politischen Situation in Europa herzustellen und ihre Solidarität „mit dem angegriffenen Staat kundzutun“, haben die Vorsitzenden des Historischen Vereins Homburg, Theo Langner und Frank Wimmer, das Denkmal mit Blumen in den Nationalfarben der von Russland angegriffenen Ukraine bepflanzt.

Die historischen Initiatoren der Grabstätte waren der Krieger-Verein Homburg, der Waffenbrüder-Verein Homburg und der Kampfgenossen-Verein Homburg unter der Leitung von Ludwig Leuthner. Die damaligen Kosten für die Grabstätte inklusive der Musik bei der Einweihungsfeier betrugen nach Erkenntnissen des Historischen Vereins Homburg 925 Mark, was nach heutiger Währung ungefähr 7000 Euro entsprechen würde. Der in der Nachbarschaft des jüdischen Friedhofs gelegene Soldatenfriedhof wurde nach Angaben des Historischen Vereins bereits 1832 angelegt. An zentraler Stelle steht das Kriegerdenkmal, das am 18. Januar 1873 eingeweiht wurde und von Bildhauer Jakob Rosche stammt. Auf der linken Seite des Denkmals sind die Namen von zwölf gefallenen Soldaten eingetragen, die vermutlich im Reservelazarett der Hohenburg-Schule verstorben sind, so der Verein. Die Gedenkplatte von der rechten Seite ist nicht mehr auffindbar. Im Stadtarchiv Homburg befinde sich eine Aufnahme, auf der die Tafel mit Inschrift erkennbar ist. Der Text wirkt aus heutiger Sicht befremdlich und kriegerische Gewalt verherrlichend: „Zum Andenken, an die im Feldzuge gegen Frankreich 1870/71 für das Vaterland gestorbenen deutschen Krieger, errichtet von ihren hiesigen Waffenbrüdern und der Stadt Homburg“:

„Nicht zum Erobern zogen sie vom heimatlichen Heerd; Des welschen Todfeind“s droh“nde Macht Bekämpfen sie in freud“ger Schlacht: Das war des Bluthes werth.“

Info:

Weitergehende Informationen zur Geschichte des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 bietet das Deutsche Historische Museum in Berlin auf seiner Internetseite „Lebendiges Museum online“.