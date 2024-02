Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn die Aufregung für taube Füße sorgt, dann ist immer noch Castingzeit bei „Germanys next Topmodel“. Auch in der zweiten Folge der 19. von Pro Sieben ausgestrahlten Staffel sucht Heidi Klum an diesem Donnerstagabend nach geeigneten Gesichtern. Mit dabei: ein Saarländer.

Der 23-jährige Livingsten ist einer der ersten männlichen Kandidaten, der bei der Casting-Show „Germanys next Topmodel“ mitmacht. In den Vorjahren war die Teilnahme