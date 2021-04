Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes in Saarlouis wies den Eilantrag eines Bürgers zurück, der sich unter Berufung auf das Grundgesetz dagegen wehrte, nur mit negativem Corona-Test Gastronomiebetriebe aufsuchen oder an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen zu dürfen. Außerdem wandte er sich dagegen, dass er bei erhöhtem Infektionsgeschehen nur mit einem negativen Test Einkäufe über die Grundversorgung hinaus erledigen dürfe. Das Gericht fand, das sich kein Verstoß gegen höherrangiges Verfassungsrecht feststellen lasse. Die Ausweitung der Tests stelle nach dem Saarland-Modell einen wesentlichen Baustein dar, um in verschiedenen Bereichen die Gewährleistung von bestimmten Grundfreiheiten zu ermöglichen. Das Saarland-Modell läuft seit 6. April und setzt auf Öffnungen auf der Basis von Schnelltests. Sie gelten auch für vollständig Geimpfte. Beim Verfassungsgerichtshof des Saarlandes ging parallel eine Beschwerde gegen die Testpflicht für vollständig Geimpfte ein. Die gerügte Ungleichbehandlung von getesteten und ungetesteten Gästen und Kunden stellte auch voraussichtlich keinen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes dar, so das Gericht. Der Beschluss ist unanfechtbar.