Die Gemeinschaftsschule wird am Mittwoch ins Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufgenommen. Sie ist die 60. saarländische Schule, der das gelingt.

Die Gemeinschaftsschule Freisen verpflichtet sich mit dem Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ dazu, sich kontinuierlich und nachhaltig mit den verschiedenen Formen von Rassismus und Diskriminierung auseinanderzusetzen und im Schulalltag gleichberechtigt und respektvoll miteinander umzugehen. „Dies bedeutet, dass die Schulgemeinschaft nachhaltige Projekte und Aktionen durchführt, um Diskriminierungen, insbesondere Rassismus zu überwinden“, heißt es in einer Mitteilung.

Nachdem die Aufnahme in das Netzwerk in den vergangenen Monaten zweimal kurzfristig abgesagt werden musste, ist man sich in Freisen sicher, dass es im dritten Anlauf klappen wird. „Die Schülerinnen und Schüler unserer MusiKlasse 6aM haben sogar in einem fünftägigen Workshop mit den beiden Künstlern Brice Bartone und Rodolpho Azankpo einen eigenen Anti-Rassismus-Rap produziert, der im Rahmen der Feier seine Uraufführung feiern soll“, erzählt Schulleiter Marc André Müller.

Die Feierstunde findet in der Schulaula statt, Schulpatin wird die Landtagsabgeordnete Réka Klein (SPD). Die Auszeichnung übernimmt die Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes in ihrer Funktion als Courage-Landeskoordination.