Nach dreijähriger Pause feiert die Gemeinschaftsschule Freisen am Samstag, 24. September, Schulfest. Es wird von der Schule und dem Schulförderverein ausgerichtet.

Das Fest beginnt um 10 Uhr mit einem doppeltem Festakt: Das langjährige Hauptgebäude 43 besteht seit 50, das pädagogische Konzept der Schule, das auf das selbstständige Lernen fokussiert ist, seit 15 Jahren. Laut einer Mitteilung sind kurze Vorträge ortsansässiger Historiker zur bewegten Schulgeschichte in Freisen sowie des ehemaligen Schulleiters Rolf Mohr zu den Beweggründen für das Unterrichtskonzept geplant. Um 11 Uhr öffnen dann die Stände auf dem Schulhof und in Gebäude 43. Geboten werden Spiele, Musik der „MusiKlassen“ und Mitmachangebote. Das Schulfest endet um 15 Uhr.

Wer am Festakt in der Schulturnhalle teilnehmen will, muss sich anmelden, per E-Mail an gems-freisen@schule.saarland oder telefonisch unter der Nummer 06851 8016100.

Die Gemeinschaftsschule wird von Schülern und Schülerinnen aus dem Saarland sowie aus Rheinland-Pfalz besucht, darunter auch Kinder und Jugendliche aus den nahe der Grenze liegenden Dörfern im pfälzischen Kreis Kusel. Schulleiter Marc André Müller hofft, dass auch viele Ehemalige am 24. September vorbeikommen.