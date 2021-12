Die Gemeinschaftsschule Freisen lädt für Dienstag, 11. Januar, 15 Uhr, Grundschüler und deren Eltern zur Schulhausführung ein. Der Termin ersetzt den geplanten Tag der offenen Tür, der wegen der Pandemie nicht stattfindet.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Schulhausführung sind die Erfüllung der 2G+-Regelung sowie eine vorherige Anmeldung per E-Mail. In der E-Mail sollten Namen, Adresse und Telefonnummer der Personen angegeben werden, welche an dem Termin teilnehmen, teilt die Schule mit.

Falls am gleichen Tag ein Beratungsgespräch mit einem Mitglied der Schulleitung gewünscht ist, sollte dies ebenfalls mit einer kurzen Angabe der Beratungsthematik in der E-Mail erwähnt werden. Die Beratungsgespräche werden dann im Zeitraum bis 17 Uhr stattfinden.

Alternative Terminwünsche können telefonisch mit dem Sekretariat der Schule abgestimmt werden, 06851 8016100.