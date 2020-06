Zum 29. Juni, also vor Beginn der Sommerferien, öffnet die Gemeinde Kirkel ihre beiden Freibäder in Limbach und Kirkel-Neuhäusel. Dies, so Bürgermeister Frank John (SPD) am Donnerstagabend, 18. Juni, vor dem Gemeinde-Werksausschuss, werde mit bestimmten Hygiene-Auflagen verbunden sein. Auf Preiserhöhungen und zeitliche Beschränkungen beim Schwimmbadbesuch werde verzichtet, Saisonkarten blieben gültig.

Tageskarten könne man an beiden Standorten wie gewohnt vor Ort an der Schwimmbadkasse kaufen. In Kirkel-Neuhäusel, wo sich das etwas größere Gelände befindet, dürfen sich bis zu 1000 Besucher gleichzeitig im Freibad aufhalten. In Limbach sollen es maximal 700 sein.

Wie am 10. Juni berichtet, öffnet das Freibad im saarpfälzischen Gersheim-Walsheim ab 26. Juni. Dort müssen Schwimmer ihre Eintrittskarten bis zu drei Tage im Voraus auf www.gersheim.de kaufen, was Warteschlangen verhindern soll. Baden kann man dort in einem der beiden Zeitfenster von 9.30 bis 14.30 Uhr oder von 15 bis 20 Uhr – mit jeweils bis zu 400 Personen gleichzeitig.

Bereits geöffnet sind die beiden Neunkircher Freibäder „Lakai“ und Wiebelskirchen – und zwar jeweils aufgeteilt von 8 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 19 Uhr mit bis zu 300 Gästen. Diese müssen ihre Tickets vorab unter www.neunkirchen.de kaufen.

Kirkels Bürgermeister Frank John rät den Badegästen, sich vorab über die Auflagen genau zu informieren. Die Corona-Vorschriften zu den Kirkeler Bädern werden auf kirkel.de veröffentlicht.