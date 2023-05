Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie sind bereits in vielen Städten verlegt: Stolpersteine, die an das Schicksal jüdischer Mitbürger während der NS-Zeit erinnern. Nun soll es auch in Homburg welche geben.

Ein Lehrer stieß das Thema wieder an: Bald soll Homburg um einige Erinnerungen reicher sein. Genauer gesagt: um 16 an der Zahl. Denn der Stadtrat sprach sich einstimmig dafür aus, die Stolpersteine