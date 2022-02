Der Verein „Freunde und Förderer der Pfadfinderinnen und Pfadfinder im Saarland“ hat der Stadt St. Ingbert eine Gedenktafel geschenkt. Diese erinnert an sieben junge Leute, die in den 1930er-Jahren eine jüdische Pfadfindergruppe gründen wollten.

„In den 1930er-Jahren meldeten sieben Mädchen und Jungen eine jüdische Pfadfindergruppe in St. Ingbert an. Sie wollten wie alle Pfadfinder Verantwortung für sich, ihre Mitmenschen und die Umwelt übernehmen. Damals ahnten sie noch nicht, welches Schicksal ihnen bevorstand.“ So begann die Rede, die der saarländische Antisemitismusbeauftragte Roland Rixecker bei der Übergabe der Gedenktafel hielt. Diese erinnert an die ermordeten und vertriebenen Mitglieder der jüdischen Pfadfindergruppe Makkabi Hazair in der saarpfälzischen Stadt.

„Seit 110 Jahren stellen wir uns als Pfadfinder die Aufgabe, die Welt mithilfe unseres gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Engagements besser zu hinterlassen als wir sie betreten haben“, sagte Hans Enzinger, der Vorsitzende des Pfadfinder-Fördervereins. „Wir definieren uns als Friedensbringer und kämpfen gegen Ausgrenzung und Antisemitismus. Mit der Gedenktafel wollen wir einen Ort der Erinnerung an die St. Ingberter Gruppe setzen.“

Weiterhin Angst vor Angriffen

Ricarda Kunger, die Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar, rief in Erinnerung, dass sich im Saarland nach dem Zweiten Weltkrieg die jüdische Gemeinde wieder als offene Gemeinschaft mit aktivem Gemeindeleben entwickelt habe. „Leider können wir unsere Synagogentür nur eingeschränkt öffnen, können die Symbole unserer jüdischen Religion nicht offen tragen und müssen sogar häufig auf Polizeischutz vertrauen, weil wir Angriffe befürchten müssen. Ich habe den dringenden Wunsch, dass das nicht mehr nötig ist.“

„Antisemitismus verschwindet nicht von sich aus, sondern wir müssen jeden Tag dagegen kämpfen“, bestätigte St. Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer. Der Pfadfinder Patrick Trautmann sprach sich für die Einrichtung eines jüdischen Jugend-Pfadfinderbundes aus.

Geeigneter Standort wird noch gesucht

Bürgermeisterin Nadine Backes verlas die Namen der sieben jüdischen Pfadfinder, an die die Gedenktafel erinnert. Enthüllt wurde das Schild zunächst im Garten des Kulturhauses. Nun werde noch nach einem geeigneten Standort gesucht. Ist dieser gefunden, soll die offizielle Enthüllung mit einer Feierstunde folgen.

Thomas Gergen, stellvertretender Vorsitzender der Kommission des Vereins Saarländische Landesgeschichte, berichtete in seinem Vortrag aus der bewegten Geschichte des Judentums im Saarland.