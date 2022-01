Obwohl die Amtsärztin und ihre Stellvertreterin zum Jahreswechsel ihren Abschied genommen haben, bleibe das Homburger Gesundheitsamt funktionsfähig: Dies versichert Saarpfalz-Landrat Theophil Gallo (SPD) als Dienstherr.

Im Fall der beiden Amtsärztinnen handle es sich um ein „ordnungsgemäßes, rechtzeitig angekündigtes Ausscheiden der Personen auf den leitenden Stellen und die folgerichtige Ausschreibung zur Wiederbesetzung dieser Stellen“. Zu den Hintergründen macht der Saarpfalz-Kreis unter Verweis auf den Arbeitnehmerschutz keine Angaben. Die beiden vakanten Stellen seien bundesweit ausgeschrieben worden, doch noch habe man keinen entsprechend qualifizierten Ersatz gefunden. Derzeit wird das Homburger Gesundheitsamt in einer Kooperation von Oliver Schöne unterstützt, dem Amtsarzt des Landkreises Neunkirchen.

Gallo räumt ein, dass die „Situation unangenehm“ sei. „Das bedeutet aber nicht, dass unser Gesundheitsamt handlungsunfähig ist.“ Parallel werde versucht, die eigenen Ärzte fachlich weiter zu qualifizieren.

Auch sechs Soldaten helfen mit

Im Gesundheitsamt Saarpfalz seien mit Stand 1. Januar 2022 drei Ärzte im amtsärztlichen Dienst tätig, zwei davon in Teilzeit. Hinzu kämen fünf Kinder- und Jugendärztinnen, davon eine in Vollzeit. Zum 1. Juli würden eine weitere Jugendärztin und eine Zahnärztin erwartet, beide in Teilzeit.

Zurzeit verfüge das Gesundheitsamt über 47 Mitarbeiter, davon 21 in Vollzeit. Hinzu kämen drei sogenannte Containment-Scouts vom Robert-Koch-Institut in Vollzeit, zwei Gesundheitsaufseher-Auszubildende sowie zehn kurzfristig angestellte Studenten. Beim Bewältigen der Pandemie helfen aktuell sechs Bundeswehrsoldaten mit. Dass das Gesundheitsamt die Kontaktnachverfolgung derzeit stark eingeschränkt hat, liege nicht am Abgang der Amtsärztinnen, sondern an der rasant steigenden Zahl an Covid-Neuinfektionen.