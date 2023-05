Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum zweiten Mal hat die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof Insolvenz angemeldet. Die Hoffnung ruht nun, wie bei der ersten Insolvenz vor zwei Jahren, auf dem staatlichen Schutzschirm-Verfahren. Aber was aus den beiden Saarbrücker Filialen wird, ist trotzdem unklar.

Zwei Filialen betreibt die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof GmbH in der saarländischen Landeshauptstadt. Eine am Bahnhof, und eine am St. Johanner Markt. 200 Leute arbeiten dort. Ob das auch noch