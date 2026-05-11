Er kostet 350 Millionen, soll so groß werden wie vier Fußballfelder und 275 neue Arbeitsplätze schaffen: Der Neubau des Cispa-Forschungscampus startet.

Die Skizze des Cispa-Neubaus sieht futuristisch und außergewöhnlich aus: Der Forschungscampus des Cispa Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit reckt sich auf der Planskizze in sechs Stockwerken und in Ringform gen Himmel. 28.000 Quadratmeter groß soll das Gebäude werden. Für alle Fußballfans vielleicht leichter zu fassen: Der Bau soll so groß werden wie vier Fußballfelder. Nun wurde der Grundstein auf dem ehemaligen Neumann-Gelände (am ehemaligen Güterbahnhof) in St. Ingbert gelegt. Ab jetzt läuft der Countdown, den sich die St. Ingberter Baufirma Peter Gross Bau auferlegt hat: Sie plant, das Gebäude in zweieinhalb Jahren – bis Ende 2028 – fertiggestellt zu haben.

Der neue Forschungscampus steht unter dem Motto: „Aus fünf mach’ eins.“ Denn der Sitz des Cispa-Zentrums befindet sich zwar in Saarbrücken, vier weitere Standorte sind aber in St. Ingbert verstreut, zum Beispiel in der Innenstadt in der Kaiserstraße oder am Beckerturm. Sie haben jeweils andere Schwerpunkte. Alle fünf Forschungsstützpunkte werden im Neubau zusammengefasst. Auch alle 725 Mitarbeiter sollen dort in Zukunft unter einem Dach arbeiten können. Der Campus bietet genügend Platz für neue Arbeitsplätze: Laut Cispa könnten dank des Neubaus 275 neue Jobs geschaffen werden. Damit wäre das Forschungszentrum 1000 Mitarbeiter stark. Forscher aus 64 Nationalitäten arbeiten inzwischen im Cispa.

Orte für Spitzenforscher und Orte für Bürger

Auf dem Campus sollen sich laut Cispa nicht nur internationale Spitzenforscher in den Bereichen Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz (KI) tummeln, sondern auch Start-ups anziehen. Um das Gebäude attraktiv zu machen, haben sich die Architekten und die Baubeteiligten etwas einfallen lassen: Nicht nur ein reiner Ort für Forschung soll es werden, sondern auch Aufenthaltsflächen und sogenannte Begegnungszonen („Grünes Forum“ genannt) sind vorgesehen. In diese Bereiche kann jeder gehen, der Lust hat, denn sie sind auch für die Öffentlichkeit gedacht.

Die Stadt bezeichnet den Neubau als „bedeutendstes Forschungsbauprojekt im Saarland“. Das Land stellt dafür bis zu 350 Millionen Euro aus dem Transformationsfonds bereit – und damit fast ein Achtel des Fonds, der drei Milliarden Euro umfasst.

Ziel: Die digitale Welt sicherer machen

Das Forschungszentrum möchte die digitale Welt sicherer machen und forscht deshalb vor allem in den Bereichen KI und Cybersicherheit. Aus diesem Ziel heraus sei das Cispa im Jahr 2011 gegründet worden. 2017 wurde Cispa Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. In den vergangenen 15 Jahren habe sich die Einrichtung zu einem weltweit führenden Forschungszentrum im Bereich Cybersicherheit und vertrauenswürdiger Künstlicher Intelligenz entwickelt.

Michael Backes, der das Cispa gegründet hat und als Geschäftsführer der Forschungseinrichtung arbeitet, spricht von der Grundsteinlegung des neuen Campus als „Meilenstein für das Cispa, das Saarland und Deutschland“. Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sagte, man investiere „gezielt in die Zukunft des Saarlandes, um internationale Talente anzuziehen, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und den Strukturwandel aktiv zu gestalten“.