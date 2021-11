Nach seiner Schlappe gegen Kaiserslautern reist das Drittliga-Team des 1. FC Saarbrücken am Mittwoch, 10. November, 19 Uhr, im Saarlandpokal-Achtelfinale zum FSV Jägersburg. Die Ränge am Sportplatz des Oberligisten dürften gut gefüllt sein.

Einen Kartenvorverkauf gibt es nicht. Tickets für zehn Euro pro Stück werden ab 17 Uhr an der Tageskasse erhältlich sein, sagt auf Anfrage Harald Schmid, der Vorsitzende des FSV Jägersburg. „Bis zu 1200 Besucher sind für uns kein Problem“, nennt Schmid die zulässige Zuschauerkapazität im Jägersburger Alois-Omlor-Sportpark. Sollte diese Gästezahl überschritten werden, „müssen unsere Security-Männer die Leute wieder heimschicken, die zu viel sind“.

Angst vor Ausschreitungen der nicht gerade als Chorknaben bekannten Saarbrücker Fußballfans hat man beim FSV Jägersburg offenbar nicht. „Die Saarbrücker haben’s ja bekanntlich vor allem mit dem FC Homburg“, erläutert Harald Schmid: „Der spielt aber zur selben Zeit am gleichen Abend im Pokal auswärts beim FV Diefflen. Die Homburger sind am Mittwoch also gar nicht da. Deshalb stuft der Saarländische Fußballverband unser Spiel gegen Saarbrücken nicht als besonders gefährliches sogenanntes Rotspiel ein.“ Dennoch werde im Alois-Omlor-Sportpark für Sicherheitspersonal sowie für verstärkte Polizei-, Rotkreuz- und Feuerwehrpräsenz gesorgt sein.

Parkplätze vor Ort und am Brückweiher

Für Gäste stünden am Mittwoch auf dem Gelände des FSV und des benachbarten Turnvereins TV Jägersburg insgesamt 300 Auto-Stellplätze bereit. „Man kann aber auch die großen Parkplätze am Brückweiher nutzen“, meint Harald Schmid: „Von dort aus müssen die Leute halt ein paar Hundert Meter laufen.“

Dass der FSV Jägersburg am Mittwoch, 10. November, von ungeahnten Besuchermassen überrollt wird, glaubt der Vorsitzende nicht: „Viele Leute gehen an diesem Abend ja sowieso zu den Martinsumzügen.“