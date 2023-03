Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Homburg werden die Friedhofsgebühren steigen – und zwar schon ab dem 1. Januar 2023. Auf der Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag sorgte die Erhöhung für eine große Diskussion. Trotzdem sei es ein notwendiger Schritt. Das sah auch der Stadtrat so. Er stimmte den Erhöhungen zu. Es gab aber auch viel Kritik.

Die größte Erhöhung betrifft die Urnengräber: Die Kosten dafür steigen von aktuell 400 Euro auf 700 Euro, wenn man sie ohne Pflege kauft. Wenn man sich einen Platz