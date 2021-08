Liegt es am Corona-Frust, an der bloßen Bequemlichkeit, ist gar eine unterschwellige Aggression gegen die öffentliche Ordnung der Antrieb? Eindeutig zu klären sind die Beweggründe derer nicht, die ihren Müll an und auf den Friedhöfen Blieskastels abladen. Seit einem halben Jahr findet die Stadtverwaltung vermehrt Gelbe Säcke, Hausmüll, Katzenstreu und gebrauchte Windeln in den Gitterboxen.

Die Container an den Friedhöfen der Blieskasteler Ortsteile sind für Abfälle vorgesehen, die auf den Gräbern entstehen. Dazu zählen etwa welke Blumensträuße, Kränze und was sonst noch anfällt. Die Gitterboxen werden regelmäßig von Beschäftigten der Stadtverwaltung kontrolliert und von einer Entsorgungsfirma geleert.

Seit einem halben Jahr allerdings haben Stadt und Entsorger deutlich mehr Arbeit mit den Containern an den Friedhöfen. „Immer öfter wird dort Müll abgeladen, der dort nicht hingehört“, sagt Uwe Brengel, Pressesprecher im Blieskasteler Rathaus.

So seien größere Mengen Gras- und Heckenschnitt, Laubkehricht, Gemüseabfälle, Kartoffelschalen an den Friedhöfen vorzufinden, die von privaten Grundstücken stammen. Diese Müllsorte stimme zwar grob mit dem ursprünglichen Zweck der Friedhofscontainer überein. „Allerdings nimmt die Blieskasteler Grünschnittdeponie auf dem Hölschberg keinen unreinen Grünabfall mehr an, er muss sortenrein sein. Selbst Grabgestecke, Pflanzen mit Wurzeln- und Erdanteile müssen aussortiert werden“, sagt Brengel. Diese Richtlinie könnte ein Grund dafür sein, warum diese Grün- und Bioabfälle mit dem Auto zum Friedhof transportiert und bequem abgeladen werden, so die Vermutung.

Neben den Grünabfällen werden noch ganz andere Abfälle zu den Grabstätten gekarrt. „An den Friedhöfen werden inzwischen auch Hausmüll, Windeln und Plastikverpackungen entsorgt“, beklagt Brengel. Ein besonders widerwärtiger Fund wartete in Lautzkirchen auf die Beschäftigten des Rathauses. Dort entsorge jemand regelmäßig verschmutzten Katzenstreu und Hundekot am Friedhof, der zwar „säuberlich verpackt“ sei, aber der Stadt hohe Kosten und großen Arbeitsaufwand beschere. Da diese Ablagerung immer am selben Ort geschehe, könnte durchaus ein Vorsatz dahinter stecken, mutmaßt die Stadtverwaltung.

Doch unabhängig von den Motiven ist die illegale Entsorgung von Abfällen eine Ordnungswidrigkeit. Im schlimmsten Fall droht bei Verstößen ein Bußgeld von bis zu 50 000 Euro. Jedoch gelinge es selten, jemanden der illegalen Müllentsorgung zu überführen. Illegale Entsorgungen würden zwar gelegentlich von Zeugen angezeigt, diese möchten sich aber nicht zu erkennen geben und stehen daher nicht als Zeugen zur Verfügung. Ohne deren genaue Angaben könne jedoch nicht festgestellt werden, wem der illegal abgeladene Müll gehört. Somit habe die Stadt kaum eine Chance, die Sanktion durchzusetzen, wenn ein Fall vor Gericht landet.

Somit bleiben der Stadtverwaltung zwei Möglichkeiten, dem verbotenen Treiben an den Friedhöfen Grenzen zu setzen. Zuerst der Appell an die Vernunft. Brengel: „Die Verwaltung appelliert an alle Besucher der Friedhöfe, sich an die Vorgaben zu halten und dort keinen Garten- oder Hausmüll abzuladen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, privaten Abfall korrekt zu entsorgen.“

Darüber hinaus erhöht die Stadtverwaltung den Druck auf die Müllsünder: „Ab sofort werden regelmäßige Kontrollen durchgeführt und gegebenenfalls Bußgelder verhängt“, kündigt Brengel an.

Hinweise auf die Täter nimmt die Friedhofsverwaltung unter der Telefonnummer 06842/9261309 und per E-Mail unter friedhofsamt@blieskastel.de entgegen.