Wegen der Corona-Pandemie geben die Pfadfinder St. Georg das Friedenslicht am dritten Advent nur an zwei Orten im Bistum Speyer aus. Einer davon ist die Homburger Stadtpfarrkirche St. Michael.

In Homburg kommt das Friedenslicht am dritten Adventssonntag, 12. Dezember, an. Wie die Diözese Speyer mitteilt, kann es zwischen 15 und 17 Uhr in der katholischen Stadtkirche St. Michael in Homburg abgeholt werden. Zur gleichen Zeit wird das Friedenslicht in der Gedächtniskirche Speyer verteilt.

Pfadfinder, aber auch andere Besucher können sich entscheiden, ob sie unter (nach aktuellem Stand) 3G-Regeln in die Kirche hineingehen oder ohne Zugangsbeschränkungen das Licht draußen im Freien in Empfang nehmen wollen.

Die Innenräume der Kirche seien besonders gestaltet, damit die Besucher „ein klein bisschen Friedenslicht-Atmosphäre mitnehmen können“, sagt Bildungsreferentin Simone Müller von der Pfadfinderschaft St. Georg. Denn überall gelte Maskenpflicht sowie der Mindestabstand von 1,5 Metern, ferner seien in der Kirche Einbahnregelungen zu beachten. Eine Anmeldung zur Abholung des Friedenslichts sei jedoch nicht nötig. Daher könnten kurze Wartezeiten entstehen.

Aufgrund der stark gestiegenen Corona-Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichensoll bei der Weitergabe des Friedenslichts ein möglichst geringes Infektionsrisiko bestehen. „Das heißt für uns in diesem Jahr wieder auf Gottesdienste zu verzichten und die Ausgabe so zu gestalten, dass Einzelne nacheinander das Licht abholen können“, so die Sprecherin.

Nachdem die Pfadfinder im ersten Pandemie-Jahr gute Erfahrungen mit mehreren dezentralen Ausgabestellen im Bistum Speyer gemacht hätten, soll der Staffelcharakter beibehalten werden. Das Friedenslicht soll daher nicht, wie in den Jahren vor der Pandemie, bei einer zentralen Aussendungsfeier in Speyer mit über tausend Besuchern ausgesandt werden, sondern zeitgleich von Speyer und Homburg aus auf die Reise gehen. Das diesjährige Motto der Friedenslichtaktion lautet „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“. Eine kleine Delegation von Ehrenamtlichen wird es in Salzburg abholen, von wo es sich in ganz Europa und weltweit ausbreiten werde – als Zeichen für den Frieden und die Hoffnung.

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) gehört mit 2700 Mitgliedern zu den größten katholischen Jugendverbänden im Bistum Speyer. Bundesweit seien rund 95.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der DPSG organisiert, so das Bistum. Die jungen Mitglieder lernten in der Gemeinschaft, ihr Leben nach christlichen Werten zu gestalten.

Info

Eventuelle Änderungen der Corona-Regeln werden im Internet unter dpsg-speyer.org bekannt gegeben.