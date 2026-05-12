Zwei Leute trauen sich was, eröffnen trotz der Schließungen überall einen digitalen Supermarkt in Blieskastel-Altheim, und tun so etwas für die Region.

Zwei junge Altheimer gehen ins Risiko und eröffnen einen sogenannten digitalen Smart Store mit klassischem Tante-Emma-Sortiment. Auf dem platten Land. Aber nicht einfach so. Nein, per Flitsaar sollen auch Kunden von außerhalb kommen, und neben Wasgau sind örtliche Landwirte, eine Metzgerei und ein Handwerksbäcker eingebunden. Und das, während der Einzelhandel überall über Kaufzurückhaltung stöhnt und auch in den Städten wie Zweibrücken eine Metzgerei und eine Bäckerei nach der anderen schließt. Aber das ist der Trick an der Sache: Personalkosten sind mit der größte Kostenfaktor im Handel. „Frieda“ in Altheim beschäftigt im Grunde nur die beiden Gründer, die die Regale auffüllen. Und vor allem glauben die beiden an ihre Idee. Wer soll an den Erfolg glauben, wenn nicht der Ortsvorsteher und der Sohn des langjährigen Pizzeriabetreibers?