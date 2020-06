Das Freibad am Campingplatz im saarpfälzischen Gersheim-Walsheim (Foto) kehrt am 26. Juni aus der Corona-Zwangsschließung zurück. Bereits ab 15. Juni öffnet der Freibad-Teil des Neunkircher Kombibades „Die Lakai“ wieder. Während die Gemeinde Kirkel ihre Bäder in Limbach und Kirkel-Neuhäusel geschlossen hält, tagt in Homburg am 15. Juni die städtische Bädergesellschaft: Dann wird beraten, ob das Freibad im Homburger „Koi“ in dieser Saison noch öffnet. In Blieskastel soll am 30. Juni entschieden werden. In Walsheim müssen Badegäste ihre Eintrittskarten auf www.gersheim.de kaufen – bis zu drei Tage im Voraus. Dies soll Warteschlangen verhindern. Der Besuch ist in einem der beiden Zeitfenster von 9.30 bis 14.30 Uhr oder von 15 bis 20 Uhr möglich. Die maximale Besucherzahl beträgt bis zu je 400 Badegäste – zusammen 800 am Tag. Ähnlich läuft es in Neunkirchen: Die Freibäder „Lakai“ und Wiebelskirchen öffnen ab Montag, 15. Juni, geteilt von 8 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 19 Uhr. Pro Intervall dürfen bis zu 300 Gäste kommen, die unter www.neunkirchen.de ihre Karten zuvor kaufen müssen. Die Ticket-Portale auf den beiden genannten Internet-Adressen werden erst in den kommenden Tagen freigeschaltet.