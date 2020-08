Um Delikatessen am Wegesrand geht es bei einer Kräuterwanderung am Mittwoch, 26. August, mit Vera Lauck-Schneider in St. Wendel. Die Biologin und Kräuterexpertin zeigt unscheinbare und besondere Kräuter in ihrer natürlichen Umgebung und erläutert, welche Gerichte und Heilmittel daraus hergestellt werden können. Eine Kostprobe rundet das Programm ab. Teilnehmer sollen dazu ihr eigenes Geschirr und Besteck mitbringen. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr auf dem Parkplatz am Symposium zwischen St. Wendel und Baltersweiler. Weitere Informationen gibt es beim Servicebüro des Landkreises unter Telefon 06851 8012010. Anmeldeschluss ist Freitagvormittag, 21. August.