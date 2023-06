Unter dem Titel „Schulen in und um St. Ingbert“ präsentierte Peter Klaus vom Stadtarchiv Zuhörern aus Seniorenheimen eine Auswahl an Schulfotos aus dem 20. Jahrhundert. Es ist eine von mehreren Veranstaltungen, mit der die Stadt versucht, den Alltag der Senioren zu verbessern.

OB Ulli Meyer möchte mit den Veranstaltungen dazu beitragen, den Alltag der Älteren „freundlich, aber auch weiterhin interessant zu gestalten“, erklärt Stadtpressesprecherin Maria Müller-Lang. So habe das Stadtarchiv die Idee entwickelt, ein Stück Vergangenheit in Form von Fotos zu den Senioren zurückzubringen. Die Präsentationsreihe „Neues von gestern“ gibt es bereits – nun wurde sie um eine Fotoserie erweitert und als Powerpoint-Präsentation ausgearbeitet.

Etwa 20 Besucher waren ins KRS Seniorenheim gekommen. Peter Klaus präsentierte seinen Vortrag „Schulen in und um St. Ingbert“, den er Bewohnern der St. Ingberter Altenheime anbietet. Er präsentierte auch eine Fotosammlung. In seinem Vortrag finden sich auch zahlreiche Bilder von Schulen, Schülern und Lehrern der St. Ingberter Schulen. Die meisten davon wurden in der ersten Hälfte bis Mitte des 20. Jahrhunderts aufgenommen.

Fast jeder hat eine Verbindung zu den Bildern

Vom Chemieraum des Leibniz-Gymnasiums aus dem Jahr 1957 über die Ludwigschule und die Schulen in Hassel, Rohrbach und Rentrisch: Die Fotos wecken bei den Senioren Erinnerungen. Zu beinahe jedem der Bilder gäbe es einen Kommentar von den Zuschauern; jeder habe eine Verbindung dazu. So habe ein Foto der Wiesenthalschule bei einer Frau Erinnerungen an frühere Marktbesuche geweckt: „Wenn Markttag war, kam meine Mutter immer mit frischen Brezeln, das war unser Highlight.“

Mit den Veranstaltungen möchte die Stadt vor allem eins: Freude vermitteln. „Die Menschen haben die Möglichkeit, ein kleines Stück ihres Lebens Revue passieren zu lassen“, erklärt Müller-Lang. Darüber hinaus habe das Archiv dadurch auch die Chance, Informationen zu den Fotos oder der Stadtgeschichte zu erhalten, die bis dato nicht bekannt waren. Durch die Veranstaltungen habe man bei der Stadt gelernt, „dass Archivarbeit wichtig für die Menschen heute ist und Spannendes zu bieten hat. Dass Archivarbeit nicht in der Vergangenheit dümpelt, sondern ganz konkret Leben in der Gegenwart mitgestalten kann“.

Weitere Fotopräsentationen sind geplant

Die größte Herausforderung sei, die richtige Balance zu finden. Das liege daran, dass die Senioren weder psychisch noch physisch eine homogene Zielgruppe bilden. Daher müsse darauf geachtet werden, die Präsentation nicht zu kurz oder zu lang zu gestalten. Die Menschen sollten nicht unter-, aber auch nicht überfordert werden.

Für die Zukunft sind weitere Fotopräsentationen geplant, zwei fanden bereits statt. Themen gebe es genug. „So viele, wie Fotos im Archiv.“ Eine Fortführung hänge vom Feedback der Seniorenheime und den Kapazitäten des Archivs ab.