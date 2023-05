Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Schrank, in den jeder, der möchte, Lebensmittel reintun kann? Und das in einer Bank? Das geht. Am Freitag wurde er eingeweiht, der Food-Fairteiler in der Sparkassenfiliale in der Talstraße.

Der Saarpfalz-Kreis ist ein deutschlandweiter Bezirk der Umweltschutzorganisation. Mit ihrem Einsatz versuchen 119 Foodsaver, die Gesellschaft zu sensibilisieren und zu einem Umdenken zu bringen. So konnten