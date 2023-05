Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Saarpfalz-Kreis will in seiner Funktion als Schulträger den Flachdachanbau des Saarpfalz-Gymnasiums in Homburg sanieren. Der Platz werde für den Unterricht gebraucht.

Ursprünglich sollte im Rahmen der Neubaumaßnahme der Mensa am Saarpfalz-Gymnasium der eingeschossige Flachdachanbau, welcher sich hofseitig an den Mittelbau anschließt, abgerissen werden.