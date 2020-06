Die Bexbacher Firma Buchholz-Fachinformationsdienst (BFD) unterstützt mit je 50 000 Euro die Corona-Nothilfe-Programme der Organisationen Plan International und Ärzte ohne Grenzen. Zudem spendet Firmengründer Dieter Buchholz (links) die gleiche Summe aus seinem Privatvermögen an die Deutsche Welthungerhilfe. An der Übergabe der Spendenschecks in der Firmenzentrale nahmen auch die drei BFD-Geschäftsführer Dirk Simon (Mitte), Boris Buchholz (rechts) und Hans Georg Osthof teil. Für die Welthungerhilfe nahm Antje Blohm den Scheck entgegen. Plan International war vor Ort durch Birgit Siegel und Andrea Klemann vertreten. „Wir sind alle gefordert, nach eigenen Kräften einen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Krise zu leisten“, sagte BFD-Geschäftsführer Dirk Simon.