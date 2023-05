Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die geänderte Verkehrsführung am Blieskasteler Kreisel am alten Finanzamt hat viele Blieskasteler und auch auswärtige Verkehrsteilnehmer beschäftigt. Der Landesbetrieb für Straßenbau (LFS) schreibt, dass sich die Autofahrer erst an die neue Verkehrsführung gewöhnen müssen.

Mitte April wurde der Kreisel umgebaut, neben einer neuen Rechtsabbiegerspur auf der Landesstraße 113 aus Richtung Rewe kommend in die Altstadt, stehen auch verwirrende