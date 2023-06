Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstagabend, 24. Juli, hat sich ein schweres Gewitter über dem Saarpfalz-Kreis entladen. Ein Schwerpunkt war St. Ingbert, wo die Feuerwehr zu mehr als 50 Einsätzen ausrücken musste. Straßen und Keller wurden überflutet. Jetzt wurde bekannt, dass allein an der Messstation „Kolonie“ im St. Ingberter Süden in 15 Minuten 14 Liter Regenwasser pro Quadratmeter gefallen sind.

Vor Kirkel-Altstadt musste die Bahnunterführung zur Kaiserstraße nahe dem Zollbahnhof wegen Überflutung gesperrt werden. In vielen Orten zwischen Homburg