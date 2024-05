In Zweibrücken stehen sie auch noch, die großen Container, in denen Menschen dieser Tage ihr Hab und Gut stapeln, das sie durchs Hochwasser verloren haben. Auch in Blieskastel ist die Feuerwehr noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Wehr nennt nun auch erste Zahlen.

360 Seiten umfasst der Hochwasser-Alarmplan, den die Feuerwehr in Blieskastel bei den Überflutungen am Wochenende zurate gezogen hat. „Wir sind diesem Alarmplan Pegelstand für Pegelstand gefolgt und haben genau zu jeder Zeit gewusst, was als Nächstes getan werden muss“, sagt Marco Nehlig, Wehrführer der Feuerwehr Blieskastel.

Zu den Maßnahmen gehörte auch, 30.000 Sandsäcke unter den Anwohnern zu verteilen, um ihre Häuser vor dem Wasser zu schützen. Denn am Samstag kam das Wasser durch die Gullydeckel, weil ein Pumpwerk ausfiel. Es befindet sich am Stadtrand von Blieskastel, Richtung Blickweiler. Auch beim Hochwasser 1993 versagte es. Obwohl es ertüchtigt wurde, streikte es 31 Jahre später erneut. Hätte es funktioniert, wäre die Altstadt gar nicht überflutet worden. Deshalb werde jetzt ermittelt, warum das Pumpwerk ausgefallen war.

Feuerwehrsprecher Eric Dessloch sagte der RHEINPFALZ am Donnerstag, dass Schäden an etwa 50 Gebäuden in Blieskastel entstanden seien.