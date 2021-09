Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die St. Ingberter Feuerwehr am Freitagmorgen gerufen. Bauarbeiter hatten gemeldet, dass sich eine Elster in die Zwischendecke eines Neubaus im Gewerbegebiet Beckerturm verirrt hätte, teilte Wehrsprecher Florian Jung mit. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr fingen das Tier mit einer Decke ein, weil der Vogel alleine den Weg nach draußen nicht mehr fand. Die Helfer bugsierten die Elster in einen Käfig und brachten es auf die Dachterrasse der Baustelle. Von dort aus wurde die verirrte Elster freigelassen und sie flog unverletzt in Richtung St. Ingberter Innenstadt davon.