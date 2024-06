Das Neunkircher Stadtfest bietet Live-Musik auf drei Bühnen, Kinderprogramme und eine Feuershow. Am nächsten Freitag und Samstag, 28. und 29. Juni, findet es statt.

Um 17 Uhr wird es am Freitag von Oberbürgermeister Jörg Aumann eröffnet. Bei der 45. Auflage des Stadtfests gibt es drei Bühnen: Auf der Bühne am Stummplatz covern ab 17 Uhr Bands Charts und Klassiker aus den Genres Rock, Pop, Blues oder Disco. The A-Ties nehmen ihre Zuhörer mit auf eine Zeitreise, als Queen-Sänger Freddie Mercury noch lebte und Madonna noch keine Schönheits-OPs brauchte, um ihr Altern zu kaschieren. Auch einen Kurzauftritt zum Musicalprojekt „The Prom“ gibt es am Stummplatz. Das Musical wird vom 23. August bis zum 1. September in der Neunkircher Gebläsehalle aufgeführt.

Am Samstag gibt es einen Showblock der Neunkircher Karnevalsvereine und einen musikalischen Frühschoppen der Stadtkapelle. Am Samstag beginnt das Programm auf dem Stummplatz um 11 Uhr, auf den Bliesterrassen um 15.45 Uhr und am Hammergraben um 14.30 Uhr.

Jazz und Ro Gebhardt am Hammergraben

Die Bühne auf den Bliesterrassen bietet am Freitag ab 22.15 Uhr eine Feuer- und LED-Show. Los geht es dort am Freitag um 18 Uhr. Auch Musik gibt es dort, ebenso auf der Bühne am Hammergraben. Am Hammergraben liegt der Fokus auf Akustikmusik, Kinderliedern und Jazz. So wird das Ro Gebhardt Trio kommen. In der Lindenallee und der Bliesstraße gibt es am Samstag von 13.30 bis 18.30 Uhr ein Kinderprogramm unter dem Motto „Stadtfest meets Bliespiraten“. Um 15.45 Uhr startet an den Bliesterrassen das Entenrennen.