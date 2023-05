Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stunden nach dem Großfeuer im pfälzischen Saalstadt ereignet sich in St. Ingberts Nachbarort Sulzbach-Altenwald Ähnliches: Dort explodieren Gasflaschen in einer brennenden Baufirma. Und in Kirkel macht ein Feuer ein Haus unbewohnbar.

In Sulzbach-Altenwald (Regionalverband Saarbrücken) wurde bei einem Großbrand am Mittwochabend, 12. Januar, die Lagerhalle einer Bauunternehmung völlig zerstört. Ein Großaufgebot