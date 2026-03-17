Flammen haben ein Haus in Kirkel-Neuhäusel zerstört. Der Schaden beläuft sich auf 700.000 Euro, schätzt die Polizei. Die Bewohner hatten trotzdem Glück im Unglück.

Flammen haben in der Nacht auf Dienstag ein Einfamilienhaus in der sogenannten Blumensiedlung in Kirkel-Neuhäusel zerstört und einen Schaden in Höhe von 700.000 Euro angerichtet, schätzt die Polizei. Das Haus ist „völlig ausgebrannt“, sagt ein Sprecher der Polizei Homburg der RHEINPFALZ. Über dem Gebäude stieg meterhoch eine Rauchsäule auf.

Nach dem Brand sind drei Hausbewohner mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die insgesamt vier Bewohner des Hauses hatten sich alle noch rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen können, nachdem das Feuer gegen Mitternacht bemerkt worden war, sagt die Polizei. Die Flammen hätten zudem auf den Dachstuhl eines benachbarten Hauses übergegriffen und das Dach teilweise beschädigt. Das Nachbaranwesen selbst, das ans Brandhaus angebaut sei, habe jedoch mit Ausnahme des Dachs keine größeren Schäden davongetragen.

In Wohnwagen untergekommen

Die Stromversorgung sei aber immer wieder ausgefallen, berichtet der Wehrführer der Feuerwehr Kirkel, Gunther Klein. Die Bewohner des Nachbarhauses seien laut Klein momentan in ihrem Wohnwagen untergekommen, der vor ihrem Haus steht. Auch Rauch sei ins Haus gezogen.

Die Feuerwehr war mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort und brachte das Feuer unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum frühen Dienstagmorgen. Auch die Feuerwehren von Blieskastel und St. Ingbert waren ausgerückt, zudem alle drei Löschbezirke der Kirkeler Wehr. Die Untere Bauaufsichtsbehörde war am Dienstagmorgen vor Ort und hatte das abgebrannte Haus sowie die beiden Nachbarhäuser links und rechts vom abgebrannten Gebäude begutachtet. Das vom Brandhaus links stehende Gebäude sei noch voll bewohnbar.

Die Spurensicherung der Polizei ist am Dienstag vor Ort. Ob der Brand absichtlich gelegt wurde, könne man derzeit nicht sagen. Die Brandursache sei noch unklar; die Ermittlungen laufen.