Im Wintergarten eines Wohnhauses in der Neunkircher Waldmühlenstraße ist am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr griffen die Flammen auf den Dachstuhl des Hauses über. Das Gebäude ist vorerst nicht bewohnbar, berichtet Feuerwehrsprecher Christopher Benkert.

Die Bewohner selbst bemerkten am Sonntagabend den Brand im Wintergarten und riefen die Feuerwehr. Sie konnten unverletzt das Haus verlassen. Einem Hausbewohner gelang es noch, eine Gasflasche aus dem Wintergarten in den Garten zu bringen, um eine Explosion zu verhindern. Als das erste Löschfahrzeug der Neunkircher Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Wintergarten an der Giebelwand des Hauses empor. Zwar konnten die Feuerwehrleute die das Feuer im Wintergarten unter Atemschutz vom Gebäudeinneren aus löschen. Dennoch hatte sich da das Feuer bereits ins Dachgebälk gefressen. Vom Korb der Drehleiter aus mussten die Einsatzkräfte das Dach des Hauses in zeitraubender und anstrengender Handarbeit teilweise abdecken, um den Brand im Gebälk freizulegen und zu löschen. Danach beschäftigten noch einzelne Glutnester die Wehr. Innerhalb des Hauses mussten einzelne Decken ebenfalls von Hand geöffnet werden, um die Glut zu löschen. Erst gegen 23.40 Uhr meldete der Einsatzleiter: „Feuer aus“. Die letzten Arbeiten dauerten bis etwa 0.30 Uhr, sagt Benkert. Der Neunkircher Oberbürgermeister Jörg Aumann war vor Ort, um sich über den Brand und den Einsatz der Feuerwehr zu informieren.