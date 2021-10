Nach einem Einbruch in ein Neunkircher Mehrfamilienhaus meldet die Polizei die Festnahme eines Tatverdächtigen. Der 37-Jährige sitzt jetzt im Saarbrücker Gefängnis „Lerchesflur“.

Der Einbruch hatte sich in der Nacht auf 2. Juni in der Neunkircher Heizengasse ereignet. Wie die Polizei berichtet, habe sichergestelltes Spurenmaterial zu dem 37-jährigen Neunkircher geführt. Nach Erlass eines Haftbefehls am Dienstag, 5. Oktober, sei er festgenommen worden. Die Polizei wirft dem amtsbekannten Mann vor, in jener Juninacht ein Fenster an der Gebäuderückseite aufgebrochen zu haben. Er sei in die Wohnung eingestiegen und habe dort mehrere elektronische Spielekonsolen und diverse Gegenstände im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro gestohlen.

Bei einer Durchsuchung der Neunkircher Wohnung des Beschuldigten seien weitere Beweismittel gefunden worden.

Die Ermittlungen dauern an.