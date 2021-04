Wegen der Pandemie fällt das deutsch-türkische Tulpenfest im Homburger Stadtpark in diesem April bereits zum zweiten Mal in Folge aus. Trotzdem beginnen dort jetzt wieder die Tulpen zu blühen: Helfer hatten Ende November zahlreiche Tulpenzwiebeln in dem Park vor dem ehemaligen Freibad gepflanzt. Das Homburger Fest um die Tulpe, die einst aus Istanbul nach Westeuropa gebracht wurde, soll die Freundschaft der deutschen und türkischen Mitbürger vertiefen. Die Initiatoren Markus Emser, Klaus Friedrich und der städtische Integrationsbeauftragte Nurettin Tan hoffen, dass es im kommenden Jahr endlich wieder ein gemeinschaftliches Miteinander beim deutsch-türkischen Tulpenfest gibt, das 2013 erstmals gefeiert wurde. Mit typischen Speisen und Getränken sowie Musik, Tanz und Kunst aus Orient und Okzident. Stadtratsmitglied Markus Emser (CDU): „Sobald die Lage verlässlichere Planungen zulässt, wollen wir zudem die Möglichkeit einer deutsch-türkischen Kulturwoche prüfen.“