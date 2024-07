Mit dem Saisoneröffnungsspiel des FC Homburg beim Aufsteiger Eintracht Trier beginnt am Freitagabend, 19 Uhr, die neue Spielzeit in der Fußball-Regionalliga Südwest.

Unterstützt werden die Grün-Weißen von zahlreichen Anhängern, die unter anderem mit fünf ausgebuchten Fanbussen zur Auswärtspartie an die Mosel mitreisen. „Die Vorfreude ist riesengroß“, sagt FCH-Mittelfeldregisseur Markus Mendler. Homburg-Trainer Danny Schwarz sieht die neun Neuzugänge für die Mannschaft „sehr schnell ins Team integriert. Wir haben von der Systematik her einige neue Dinge einstudiert, die unser Spiel variabler machen.“

Die Torgefahr, die Stürmer Phil Harres in der Vorsaison mit 25 Treffern für den FC Homburg ausgestrahlt hatte, muss nun auf mehrere Schultern verteilt werden: Harres ist zum Bundesligaaufsteiger Holstein Kiel gewechselt. Mit neuen Angreifern wie Jacob Collmann vom 1. FC Kaiserslautern II oder Jermain Nischalke von Borussia Dortmund sieht der Trainer den Sturm weiterhin sehr gut besetzt „und für den Gegner schlechter auszurechnen“. An der Defensive, die Schwarz als „ein bisschen unser Problem im letzten Jahr“ bezeichnet, habe man gearbeitet, „um das Launige rauszukriegen“. Hoffnungen legt man auf einen Neuzugang, der in letzter Minute verpflichtet wurde: Abwehr-Routinier Philipp Steinhart bringt die Erfahrung von 200 Drittligaspielen mit – vor allem im Dress von 1860 München.

Bis zum ersten Ligaheimspiel am 3. August gegen die Stuttgarter Kickers soll der neue Pressebereich vor dem Waldstadion fertiggestellt sein. Der zweistöckige Container-Neubau soll künftig Schauplatz unter anderem der Spieltags-Pressekonferenzen sein.