Gut zwei Wochen nach der Freistellung von Timo Wenzel hat Fußball-Regionalligist FC Homburg Danny Schwarz als künftigen Cheftrainer verpflichtet. Der 48-Jährige erhält einen Vertrag ab Sommer bis Juni 2024. Ab sofort soll er schon die Kaderzusammenstellung für die nächste Saison vorantreiben. Bis Ende der laufenden Spielzeit betreut Interimstrainer Sven Sökler die Mannschaft, ehe er in sein Amt als Co-Trainer zurückkehrt, zusammen mit dem zweiten Co-Trainer Benjamin Schwarz, den Danny Schwarz nach Homburg mitbringt. Danny und Benjamin Schwarz hatten von Oktober 2021 bis Februar 2022 die Würzburger Kickers in der Dritten Liga trainiert. FCH-Sportvorstand Michael Koch erklärte am Donnerstag, man habe den „Wunschkandidaten als neuen Cheftrainer gefunden“. Bei der Trainersuche habe „der Fokus klar auf unserem Ziel Aufstieg in die Dritte Liga“ gelegen. Der Ex-Profi Danny Schwarz blickt auf 122 Bundesligaspiele für VfB Stuttgart, Spvgg. Unterhaching und 1860 München sowie auf 185 Einsätze in der Zweiten Liga zurück. 1997 stand er im Stuttgarter Pokalsieger-Team. 2012 beendete er seine aktive Karriere bei der 2. Mannschaft des FC Bayern München. Anschließend war er bei den Bayern neun Jahre lang als Jugendtrainer tätig. Danny Schwarz und Benjamin Schwarz treffen am Dienstag in Homburg ein und werden dann offiziell vorgestellt.