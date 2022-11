Am Sonntagabend, 30. Oktober, rettete die Feuerwehr eine Familie aus einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken-Altenkessel, das in Flammen stand.

Der Brand ging von einer Kellergeschosswohnung im Haus aus. Die Feuerwehr löste Großalarm aus und war mit 15 Einsatzwagen vor Ort.

Der Inhaber der Kellergeschosswohnung war laut Polizei stark angetrunken. Er wurde zusammen mit anderen Bewohnern vorsorglich in eine Saarbrücker Klinik gebracht. Zwei Erwachsene und zwei Kleinkinder waren noch in einer Wohnung im Dachgeschoss, als die Feuerwehr eintraf. Dichter Rauch versperrte ihnen den Rettungsweg über den Treppenraum. Mehrere Trupps mit Atemschutzmasken retteten die Familie im Dachgeschoss und durchkämmten zeitgleich das Treppenhaus auf der Suche nach Personen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zum Brand kam.