Starkregen und Überflutungen sind zurzeit ein vorherrschendes Thema. Weil Hochwasser auch in Blieskastel vorkommen kann, hat die Stadtverwaltung im Frühjahr 2020 ein Ingenieurbüro mit der Erstellung eines Konzepts zur Starkregenvorsorge beauftragt. Jetzt wird das Gutachten, das für alle Stadtteile erstellt wurde, der Bevölkerung präsentiert.

Die Stadt Blieskastel lädt die Bürger zu Informationsveranstaltungen vor Ort ein. Die Zuhörer werden über Möglichkeiten zum Eigenschutz aufgeklärt und erhalten Gelegenheit, Fragen zu stellen und ihr Wissen in die Studie einfließen zu lassen. Erste Ergebnisse kann man auf der Blieskasteler Internetseite www.blieskastel.de abrufen.

Info-Abende in den Stadtteilen

Infoveranstaltungen gibt es jeweils ab 18 Uhr für Breitfurt und Blickweiler am 27. Juli in der Turnhalle Breitfurt, am 28. Juli für Wolfersheim, Ballweiler, Wecklingen in der Mehrzweckhalle Ballweiler und am 29. Juli für Aßweiler und Biesingen in der Hölschberghalle. Am 3. August folgt Bierbach mit der Pirminiushalle Bierbach, am 4. August Blieskastel mit der Bliesgau-Festhalle, Niederwürzbach am 5. August mit der Würzbachhalle und Böckweiler, Altheim und Brenschelbach am 24. August im Dorfgemeinschaftshaus Böckweiler. Webenheim und Mimbach kommen am 25. August in der Mehrzweckhalle Webenheim an die Reihe. Den Abschluss bildet die Lautzkircher Halle am 26. August.