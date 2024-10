Zur Weemer Zeltkirb laden ab diesem Freitag, 18. Oktober, die Webenheimer Straußbuben auf den Roten Platz in der Dorfmitte ein. Die Besucher erwartet fünf Tage Programm.

Um 17 Uhr sticht Ortsvorsteher Jupp Krey am Freitag das erste Fass Bier im Zelt an, ab 20 Uhr steht die Kerwedisco mit DJ Saarni auf dem Programm. Am Samstag startet das Kerwetreiben um 13 Uhr, ab 20 Uhr gibt’s dann Livemusik von der Band Betobe. Die Musiker aus Osann-Monzel in Rheinland-Pfalz spielen Pop- und Rocksongs, etwa von Lady Gaga, AC/DC, Bon Jovi oder den Ärzten.

Eher gemütlich startet dann der Kerwesonntag um 11 Uhr mit Frühschoppen und Musik vom Blasorchester des Turnvereins Breitfurt. Das Bistro History bietet mittags Burgunderbraten und Schnitzelgerichte an, bevor es um 17 Uhr bei der Kirweredd zur Sache geht. Die wird traditionell aus einem kleinen Fenster im Mannschaftsraum des Feuerwehrhauses unter dem Dach gehalten, nachdem der schwere und große Strauß, der mit vielen bunten Bändern verziert ist, in die Halterung daneben gewuchtet wurde.

Am Dienstag pausiert die Kirb

Am Montag gibt es ab 10 Uhr Frühschoppen samt Skatspiel, mittags stehen Gefüllte und Leberknödel auf der Speisekarte, außerdem Wurstsalat. Eine kurze Verschnaufpause für die Straußjugend wie für die Gäste gibt’s am Dienstag – dann pausiert die Webenheimer Kirb für einen Tag. Am Mittwoch, 23. Oktober, ist ab 17 Uhr ausschließlich auf Vorbestellung Heringsessen in der Reiterklause angesagt. Bis Freitag kann man sein Essen vorbestellen. An allen Tagen ist im Zelt freier Eintritt, auch für die Musik.