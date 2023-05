Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Elf Stunden waren insgesamt 200 Feuerwehrleute, Polizisten und Sanitäter aus dem ganzen Saarland im Einsatz. Wegen Methangas bestand am Sonntag, 24. Juli, Explosionsgefahr.

Was war passiert? Das Neunkircher Altenheim in der Ringstraße mit 69 Bewohnern wurde wegen austretendem Methangas evakuiert. Alle Bewohner wurden in umliegende Heime verlegt oder zu Angehörigen gebracht.