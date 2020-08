Weil die Bundesregierung am 14. August Spanien mit den Balearen zum Corona-Risikogebiet erklärt hat, setzt die Fluggesellschaft Tuifly für den Sommer 2020 ihre Mallorca-Flüge von und nach Saarbrücken aus. Dies erklärt der Flughafen Saarbrücken-Ensheim auf Anfrage.

„Vor der Corona-Pandemie war natürlich davon auszugehen, dass Tuifly in diesem Sommer die Mallorca-Flüge wieder aufnehmen würde“, sagte Flughafensprecher Ludwin Vogel am Dienstag, 18. August, zur RHEINPFALZ. „Uns ist zurzeit kein anderer Stand der Dinge bekannt.“ Auch das spanische Festland werde derzeit nicht bedient.

Anders verfährt derzeit noch die Fluggesellschaft Eurowings: Dieses Unternehmen fliegt ab Saarbrücken auch weiterhin das beliebte Ferienziel Mallorca an. Für August sind pro Woche jeweils vier Saarbrücken-Flüge nach Palma geplant – und zwar montags, mittwochs, freitags und samstags.

Wegen der Einstufung der Balearen als Risikogebiet müssen sich Reiserückkehrer aus Mallorca nach ihrer Ankunft in Deutschland auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen. Dies können sie entweder direkt am Saarbrücker Flughafen oder binnen von 72 Stunden an einer Teststation auf dem ehemaligen Messegelände tun.

Zweimal am Tag nach Berlin

Ab 31. August bedient die dänische Fluggesellschaft DAT die Strecke Saarbrücken - Berlin montags bis freitags wieder zweimal pro Tag. Gestartet wird jeweils morgens in Ensheim um 6.40 Uhr; die Ankunft in Tegel erfolgt um 8.10 Uhr. Nachmittags wird von 17.40 Uhr bis 19.10 Uhr geflogen. Von Berlin-Tegel geht es jeweils von 8.40 bis 10.10 Uhr nach Saarbrücken sowie von 19.40 bis 21.10 Uhr. Sonntags fliegt DAT weiterhin nur einmal: von 13.30 bis 15 Uhr nach Berlin und von 15.30 bis 17 Uhr nach Saarbrücken.

Internet:www.scn-airport.de