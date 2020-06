Mit einem Großaufgebot aus Feuerwehr und Rettungsdienst eilten Einsatzkräfte am Mittwochabend gegen 20 Uhr an ein Wohn- und Geschäftshaus am Kreisel schräg gegenüber dem Homburger Mannlich-Gymnasium in der Talstraße. Für den Verkehr blieb der Bereich zwischen Talstraße und Saalbau-Kreuzung gesperrt. Unter Atemschutz spürten Feuerwehrleute einem entstehenden Brand im Keller des Eckhauses nach. Auf Anfrage sagte Feuerwehrsprecher Marcel Schmitt später, dass man vor Ort tatsächlich eine Rauchentwicklung festgestellt habe, „der eigentliche Brandherd war aber nicht auszumachen.“ Die Homburger Wehr habe die Tiefgarage ausgelüftet und den Rauch ins Freie geblasen.