In der Nacht zum Samstag brachen zwei Männer in Neunkirchen-Wiebelskirchen mit roher Gewalt in eine Tankstelle ein. Weil die Einbrecher bei der Tat gefilmt wurden und später zum Tatort zurückkehrten, wurden beide von der Polizei geschnappt.

Schauplatz des Geschehens war die Esso-Tankstelle in der Wiebelskircher Kuchenbergstraße. Wie die Polizei berichtet, kamen die 27 und 26 Jahre alten Männer gegen 23.45 Uhr zur Tankstelle. Dort versuchten sie, das obere Glaselement der Tür mit einer Bierflasche einzuwerfen. Weil das nicht klappte, nahmen sie auf der anderen Straßenseite einen Gitterrost aus dem Boden und schlugen die Scheibe schließlich ein. Einer der Männer gelangte so in den Verkaufsraum, stahl dort Geld, Zigaretten und Alkohol. Danach flüchteten die Einbrecher. Gegen 0.15 Uhr kamen die beiden zurück und packten noch einmal Ware und Geld in eine Sporttasche. Später untersuchte die Polizei den Einbruch und wertete die Video-Aufzeichnung aus. Gegen 3.30 Uhr kamen die beiden Männer ein weiteres Mal an der Tankstelle vorbei. Die Beamten erkannten die Einbrecher und nahmen sie an Ort und Stelle fest. Laut Polizei war das Diebesgut noch in der Sporttasche. Einer der Männer kam wegen eines offenen Haftbefehls in die JVA, der andere wurde freigelassen.