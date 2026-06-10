In Zweibrücken sollen in einigen Betrieben, wie etwa bei Pallmann, Jobs abgebaut werden. In Homburg passiert genau das Gegenteil.

Dass ein neuer Supermarkt gebaut werden soll, ist eigentlich nichts Besonderes. Wenn der Markt aber in einem geplanten riesigen neuen Stadtviertel Platz finden soll, ist das etwas anderes. Für mehr als eine halbe Milliarde soll in Homburg auf dem ehemaligen DSD-Gelände nahe des Forums, wo sich Rathaus und Kreisverwaltung befinden, das neue Stadtquartier „Coeur“ entstehen. Auf einer Fläche von 25 Fußballfeldern sollen sich dort bis zu 500 Wohnungen, Praxen, Büros und Gewerbeflächen ansiedeln.

Versorgen soll all diese Menschen, die dort in Zukunft wohnen und arbeiten werden, ein Supermarkt. Der Homburger Stadtrat hat sich am Dienstagabend zu einer Sondersitzung zusammengefunden, um über das Vorhaben zu entscheiden. Jetzt ist es offiziell: Der Wasgau-Markt darf gebaut werden. Er wird das erste Gebäude sein, das an der Beeder Straße auf dem „Coeur“-Gelände entsteht. Baustart soll schon in zwei Wochen sein.

OB: Meilenstein fürs Stadtquartier

2260 Quadratmeter Verkaufsfläche soll der Markt umfassen. Insgesamt soll das Gebäude 3300 Quadratmeter groß sein. Laut Bebauungsplan sind rund 8000 Quadratmeter fürs Grundstück ausgewiesen. Der Stadtrat stimmte dem Durchführungsvertrag am Dienstagabend einstimmig zu. Schon vor zweieinhalb Monaten hatte der Homburger Stadtrat der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zugestimmt. Wie viele Mitarbeiter im Markt arbeiten werden, stehe noch nicht fest.

Für Oberbürgermeister Michael Forster (CDU) ist das Okay des Rates und der damit verbundene baldige Baustart des Supermarktes ein „Meilenstein“ bei der Erschließung des Coeur-Geländes.