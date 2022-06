Am Sonntag, 12. Juni, zwischen 16:30 Uhr und 19:17 Uhr, hat ein unbekannter Täter das parkende Auto eines 22-Jährigen beschädigt. Danach flüchtete er.

Der Täter stieß mit seiner linken Fahrzeugseite mit dem parkenden Auto in der Straße Am Schafweiher zusammen. Anstatt Angaben zum Unfall zu machen, flüchtete er. Beim beschädigten Auto handelt es sich um einen schwarzen Skoda Fabia. Der Schaden liege im vierstelligen Bereich, so die St. Ingberter Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefon: 06894 1090.