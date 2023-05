Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ziegel wurden durch Wohnzimmerfenster geschleudert, Stromleitungen abgerissen: Am Donnerstag richtete ein Tornado in St. Wendel einen immensen Schaden an. 100 Leute waren elf Stunden im Einsatz, um der Lage Herr zu werden. Ein Dachdecker und ein Anwohner erzählen. Es gibt aber auch einen Lichtblick.

Für Wehrführer German Eckert war es eine lange Nacht. Bis drei Uhr nachts war er von Donnerstag auf Freitag im Einsatz. Der Grund: Ein Tornado ist am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr durch mehrere