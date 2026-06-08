Nach dem Unfall zwischen Wörschweiler und Beeden, der zwei schwer verletzte Kleinkinder und zwei schwer verletzte Erwachsene forderte, laufen die Ermittlungen.

Nachdem bei einem Verkehrsunfall zwischen Wörschweiler und Beeden am Freitag zwei Erwachsene und zwei Kleinkinder schwer verletzt wurden, hat die Polizei noch keine Hinweise, wie der Unfall passiert war. Das berichtet ein Sprecher der Polizei Homburg der RHEINPFALZ am Montag auf Nachfrage. Auch zur Schadenshöhe könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Fest stehe jedoch, dass kein Gutachter bestellt wurde, der den Unfallhergang aufklären sollte. Der Unfall war am Freitagnachmittag auf der L222 zwischen den Homburger Stadtteilen Wörschweiler und Beeden passiert.

Laut Polizei war eine 34-Jährige mit ihrem grauen VW Polo auf der L222 von Beeden in Richtung Wörschweiler unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve sei sie dann nach links in den Gegenverkehr geraten, wo sie mit einem blauen Seat Ateca zusammengestoßen sei. Warum die 34-Jährige in den Gegenverkehr geraten war, stehe noch nicht fest.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Am Steuer des Seat saß eine 38-Jährige, auf der Rückbank saßen noch zwei kleine Kinder im Alter von einem und drei Jahren. Die Kinder seien wie auch die beiden Fahrerinnen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. In Lebensgefahr hätten sie sich jedoch nicht befunden. Wo sich die vier Personen verletzt haben, konnte die Polizei nicht sagen. An beiden Autos sei Totalschaden entstanden. Die Polizei Homburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 oder per Mail an PI-HOM@polizei.slpol.de zu melden.