Der Saarpfalz-Kreis sucht zirka 140 Mitarbeitende für den Zensus 2022 . Die Tätigkeit der Erhebungsbeauftragten dauert vom 16. Mai bis 7. August. Die Arbeitszeit kann überwiegend frei eingeteilt werden. Es wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.

Für die ehrenamtliche Tätigkeit erhalten die Erhebungsbeauftragten, auch Interviewer genannt, eine steuerfreie Aufwandsentschädigung, teilt der Saarpfalz-Kreis mit. Diese richte sich nach der Anzahl der befragten Haushalte und werde bei 950 Euro liegen. Auf der Homepage des Saarpfalz-Kreises sind weitere Details zum Zensus und zur Tätigkeit des Erhebungsbeauftragten nachzulesen. Unter saarpfalz-kreis.de/zensus-2022 steht außerdem ein Bewerbungsformular zum Download bereit. Dieses kann auch telefonisch unter Telefon 06841 104-8521 oder per E-Mail unter saarpfalz-kreis@zensus.saarland.de angefordert werden. Dort können auch weitergehende Fragen gestellt werden, so die Kreisverwaltung. Beim Zensus 2022 werden an zufällig ausgewählten Anschriften aus dem Melderegister bundesweit mehr als zehn Millionen Menschen befragt. Die Stichprobenbefragung sei notwendig, weil die Daten der Melderegister, auf denen der Zensus 2022 basiert, nicht fehlerfrei seien. Neben den Daten zur Wohnung werden Merkmale wie Bildung, Erwerbstätigkeit und Beruf abgefragt, so das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Die Datenerhebung, deren Ergebnis auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet wird und das 2023 vorliegen soll, werde der Politik als Entscheidungsgrundlage dienen.