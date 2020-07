Schwere Verletzungen hat am Dienstag ein Arbeiter bei einem Unfall in Erfweiler-Ehlingen im Gewerbegebiet Heidehof erlitten. Dort wurde der Mann bei seiner Arbeit in einem Abriss-Unternehmen zwischen dem Anhänger eines Tiefladers und einem Zaun eingeklemmt. Weil die Rettungswache des Roten Kreuzes im Nebengebäude ist, waren die Retter schnell am Unfallort. Ein Notarzt aus Brebach und der Rettungshubschrauber mit einem weiteren Notarzt unterstützten den Einsatz und brachten den Verletzten ins Krankenhaus, teilte das Rote Kreuz mit.