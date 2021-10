Der Blieskastler Stadtrat hat am Donnerstag die Entscheidung zur Entwicklung des Wohnbaugebiets „Am vorderen Knopf“ zwischen Mimbach und Webenheim (Gemarkung Mimbach) vertagt. Wie Lukas Paltz, Fraktionssprecher der Grünen, auf Anfrage mitteilte, sollen Fragen der Energie-Effizienz des zirka 4,3 Hektar großen Wohngebiets geklärt werden. Zur Debatte stehe, ob für neue Wohnhäuser bestimmte Standards wie Photovoltaik-Anlagen vorgeschrieben werden sollen. Bisher sieht der Plan vor, die Erzeugung von Solarstrom auf den Dächern zu erlauben. Laut Beschlussvorlage der Stadtverwaltung ist das Neubaugebiet bereits seit 17 Jahren in der Planung und sehe nach der Lösung planerischer und juristischer Fragen der Erschließung entgegen. Die CDU-Fraktion im Blieskastler Stadtrat fordert, die Erschließung des Baugebiets zu beschleunigen, damit möglichst bald neue Wohnungen entstehen können. Bereits im Juli kritisierte Fraktionsvorsitzender Holger Schmitt die geplante Vermarktung der zehn städtischen Grundstücke. Die CDU will alle Bauplätze und nicht nur die Hälfte nach dem Einheimischenmodell verkaufen und auf die Preise für Familien mit Kindern einen Rabatt gewähren.