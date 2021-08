Am Mittwoch gegen 9 Uhr ereignete sich auf der A 6 ein Auffahrunfall, weil zwischen den Anschlussstellen Homburg und Waldmohr in Fahrtrichtung Mannheim Enten auf der Überholspur unterwegs waren. Aus diesem Grund bremste ein Autofahrer, Ein Lastwagenfahrer fuhr laut Polizei zu dicht auf und prallte auf das bremsende Auto. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei sieben Enten. Die zu Hilfe gerufene Tierrettung fing drei Enten ein, die anderen vier Enten entfernten sich von der Autobahn in den nahe gelegenen Wald. Die Fahrzeuge würden beschädigt, verletzt wurde niemand, so die Polizei.